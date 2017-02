Stranger Things: ocho temazos ochenteros mientras llega la segunda temporada

Fue la serie revelación del pasado verano y, después de una larga espera, ya hemos podido ver el teaser de la segunda temporada, que se estrenará en Netflix el día de Halloween. ‘Stranger Things‘ transcurre en Indiana en los 1983, un periodo en el que varias leyendas de la música alzanzaron su cumbre y dejaron un repertorio que sigue siendo un clásico.

Un año después del regreso de Will, todo parece haber vuelto a la normalidad… pero algo tenebroso acecha bajo la superficie y nadie en Hawkins está a salvo.

Más allá de la trama, de la que evitaremos spoilers, la ambientación ochentera y las continuas referencias al cine y a la música de aquella época inundan la historia. Parte importante de esta ambientación es la banda sonora, que ha conseguido conectar al espectador con una época de nostalgia. ¿Qué clásicos suenan en la ficción para sostener el éxito de esta serie revelación?

1. Africa – Toto

2. Should I stay or should I go? – The Clash

3. There is a light that never goes out – The Smiths

4. I melt with you – Modern English

5. Heroes – David Bowie

6. Nocturnal me – Echo & the Bunnymen

7. Old time rock and roll – Bob Seger

8. Atmosphere – Joy Division