Sting, Pet Shop Boys y The Pretenders, en el Universal Music Fest de Madrid

Es uno de los festivales más largos: del 5 al 30 de julio, y durante ese mes desfilarán por el Teatro Real de Madrid importantes nombres internacionales para llenar de música la noche madrileña. El Universal Music Fest es ya uno de los festivalkes urbanos más importantes del país y acaban de desvelar su interesante cartel. Las entradas se pondrána la venta el viernes 17 de marzo a las 10 horas en su web.

Sting. Será el padrino de esta edición. El británico Sting presentará su último álbum de estudio 57th & 9th, lanzado el pasado mes de noviembre, el más rockero desde su aclamado Synchronicity. Actualmente, el cantante se encuentra de gira por todo el mundo.

Pet Shop Boys. Los iconos planetarios del pop sintético vendrán impulsados por una trayectoria cargada de hits archiconocidos, rematada por la excelente acogida que ha tenido su último trabajo, Super, publicado en abril del año pasado. El dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe nació en 1981 y sigue estando en primera fila de la música dance. También podremos verlos este verano en el Cruïlla de Barcelona.

Pet Shop Boys take their #SUPERtour to the #UMFestival17 Madrid on Mon 10 July. Tickets on sale March 17, 10am CET. https://t.co/x75bnOanrR pic.twitter.com/Tkr9LWPFEg

The Pretenders es el tercer gran confirmado de este gran evento. El grupo de Chrissie Hynde presentará su nuevo disco, Alone, después de permanecer ocho años separados y alejados de la música.



Además, los responsables de este evento han desvelado la programación de pop y rock que acogerá, y que reunirá también a Tom Jones, Zucchero, el pianista James Rhodes y otros.

Thrilled, to be performing a headline show at @UMusicFestival in Spain this July. 🇪🇸Tickets go on sale Friday at 9am https://t.co/WavbCtIKeE pic.twitter.com/Q3jYm7Rbjy

