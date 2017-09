Stereophonics anuncia conciertos en febrero en Barcelona y Madrid

Ya han pasado veinte años desde que Stereophonics irrumpió en la escena músical con Word Get Around y será en febrero de 2018 cuando la banda vuelva a los escenarios de Barcelona y Madrid con su tour. Será el 2 de febrero en la sala Apolo de Barcelona y el día siguiente, 3 de febrero, en la sala La Riviera de Madrid.

Kelly Jones y Richard Jones, los miembros fundadores, estarán junto a los demás integrantes en este tour donde sonarán tanto sus clásicos como temas pertenecientes a su nuevo álbum, Scream Above The Sounds’, que se publicará el próximo 27 de octubre. Sobre este nuevo disco, Richard ha hecho estas declaraciones: “Siempre intentamos evolucionar, encontrar cosas nuevas que implementar y descubrir que es lo que a la gente le gusta más de nosotros“.

Para este álbum, Kelly confiesa que comenzó a escribir “grandes canciones, himnos que corren contra el sentimiento asfixiante que inunda muchas ciudades”. Un buen ejemplo de esta definición sería el primer single de este nuevo álbum, Caught By The Wind, pero no es la única canción impregnada de positivismo, “cada canción ofrece una sensación de escape”, continúa Kelly, “incluso cuando te inunda la nostalgia, el miedo o la ansiedad, estas canciones ofrecen una vía de escape y un hilo de esperanza“.

Las entradas se podrán adquirir en la preventa exclusiva desde las 10:00 am del próximo 28 de septiembre o desde el próximo viernes 29 de septiembre en todos los puntos de venta habituales.