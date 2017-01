Biffy Clyro: “Siempre que tocamos en España, los conciertos se convierten en nuestros favoritos”

Biffy Clyro está en su mejor momento. Nominados en los Brit Awards en la categoría de mejor grupo británico, los lobos escoceses se preparan para tocar en España, por primera vez con su propia gira, el Ellipsis Tour. Será este miércoles 25 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el jueves 26 en el WiZink Center de Madrid.

Mira aquí nuestra entrevista con Biffy Clyro #MonTheBiff

El power trío de Kilmarnock, formado por Simon Neil (guitarra y voz principal), y los gemelos James (bajo, voces) y Ben Johnston (batería, voces), puede presumir de un directo feroz y contundente, que ya disfrutamos en el pabellón The SSE Hydro, un edificio futurista situado junto a la orilla del río Clyde en Glasgow, la ciudad en la que dieron sus primeros pasos.

Grandes amantes de Nirvana, Rush, Hüsker Du o The Police, Biffy Clyro se mantiene fiel a la esencia del power trío y ahora viene a presentarnos en vivo su último disco, Ellipsis, que supone un antes y un después en su carrera, una especie de renacimiento de la banda revelación del rock británico.

Por primera vez hemos dejado de preocuparnos por el género de la música que hacemos… hemos confiado en las canciones por encima de todo

En España hemos visto crecer en diferentes festivales a esta banda que se ha curtido concierto a concierto, y a la que caracteriza su cercanía y humildad. Entre risas, me hablan de la presión y responsabilidad que sintieron al salir a tocar el verano pasado en el Mad Cool, justo después de que Neil Young terminara una impresionante jam session con Rockin’ in the free world.

Biffy Clyro calienta motores para sus conciertos en Madrid y Barcelona