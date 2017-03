Sidonie es el ‘Roockie del Mes’: ‘Canciones para nuestros nietos’

Es un episodio muy especial el cuarto y último que nos regala Sidonie como 'Roockie del Mes'. Nos vincula con su infancia, con aquel momento en el que empezaron a escuchar canciones, a una edad muy temprana, y que les hace regresar a épocas mejores, a grandes recuerdos de amigos, primeros amores, noches de fiesta o viajes de veraneo al pueblo con toda la familia. Una regresión a la infancia, a aquella época de felicidad máxima. Entre otros, suenan las The Doors, Daryl Hall and John Oates y The Crystals.

Escucha todos los programas de Sidonie como 'Roockie del Mes':

1. 'El peor grupo del mundo’

2. ‘Canciones gatillazo’

3. ‘Fantásticas melodías Prozac’