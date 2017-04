Se va y van tres veces, pero no sabemos si volverá – Editorial de Juan Luis Cano.

He buscado temas y temas por todos los entresijos de los medios de comunicación digitales, en papel, en plasma a través de las ondas y de los mentideros y no he encontrado otro tema del que hablar que el de la ex lideresa Aguirre, así que no tengo más remedio que encarar de nuevo un editorial sobre ella.

Se va y van tres veces. Eso sí, no sabemos si, como nos tiene acostumbrados, regresará digievolucionada como un Pokemon. Lo que es cierto es que para esta nueva etapa de su vida ya hay quien comienza a especular con cuál será el nombre de la empresa que la incorporará a su Consejo de Administración y nosotros estamos en disposición de asegurar que no sabemos si se producirá tal situación, pero que seguro que para el Consejo de Securitas Direct o el de Prosegur no la van a fichar.

Hay quien, como La Peich en twitter, se pregunta cómo es posible que una persona que destapó la Gürtell, que era un embrollo monumental tejido por un montón de gente malvada acostumbrada a esconder bajo la apariencia de legalidad las más oscuras operaciones, ella en cambio, ha sido completamente incapaz durante un cerro de años de sospechar, ni siquiera, de las ranas que estaban convirtiendo la charca en un lodazal y con las que, en muchos casos, despachaba, se reunía, alternaba, inauguraba, planeaba, ganaba elecciones, mitineaba… Son esas cosas que tiene la política, que nunca entenderemos los que vivimos fuera del mundo de los anfibios.

A partir de hoy son muchas las incógnitas que quedarán en el aire

¿Ahora que pasará tanto tiempo en casa, verá Telemadrid, Esperanza Aguirre o será más de Sálvame? ¿Entienden la ironía? ¡Sálvame! ¿Entienden? ¿Se dedicará a dar largos paseos por los carriles bus parándose de vez en cuando para tomar aliento y recordar otros tiempos? ¿Ingresará en la escuela de teatro de Cristina Rota después de haber hecho sus pinitos en la interpretación como vimos el otro día cuando soltó el llantito para depurar su estilo dramático? ¿Organizará visitas guiadas a la Ciudad de La Justicia, a Euro Vegas?

Yo creo que se va a dedicar a escribir sus memorias. Al tiempo. Lo que pasa es que habrá que estar atentos cuando salgan publicadas para ver si es un libro de ficción. Yo de título le aconsejo algo así como “El hombre que pudo reinar”.

– Pero si es mujer

– Bueno, pues eso.

IMAGEN: EL PAÍS.