¿Y por qué sale esto ahora, tantos años después, Jose Manuel Soria? – Editorial de Juan Luis Cano.

Si nombro aquí a Jose Manuel Soria, ex ministro de Industria, sonará a antediluviano, así de efímeros son los ministros y las noticias que les tienen como protagonistas, pero lo que no son tan perecederas son las consecuencias de sus actos y sus decisiones, del mismo modo que continúan latentes durante mucho tiempo las secuelas de sus chanchullos y sus enredos.

Ayer publicaba el diario El Mundo una noticia que debe de haber sido un puñetazo en la boca del estómago para el ministro que siempre se ríe y especialmente, cuando da malas noticias para otros. Pueden imaginar que hablo de Cristobal Montoro, “El Reprobado”, para el que los últimos tiempos están siendo algo convulsos. La noticia a la que hago referencia se basa en un supuesto email con el membrete de “Abengoa”, empresa que por aquel entonces era cliente preferente del despacho que el ministro de Hacienda había montado con su hermano y algún que otro socio, “Montoro y Asociados”, después llamada “Equipo Económico” y por la que en la actualidad le están afeando la conducta desde que haya sido admitida a trámite una querella de Anticorrupción en la que se acusa a ese despacho de tráfico de Influencias. En aquel email parece ser que enviado por Montoro a Soria cuando éste preparaba la reforma energética, La eléctrica Abengoa venía a plantear los términos de la reforma que a ellos les convenían frente a los que pretendía el ministro de Industria poner en práctica. Parece ser que Soria se planteó en aquel momento denunciar a Montoro, pero no lo hizo, al parecer, por no perjudicar a un gobierno que pasaba por unos momentos un poco delicados, dedicado como estaba a recortar y recortar a diestro y siniestro

¿Y por qué sale esto ahora, tantos años después? ¿Qué esperaba Soria del PP después de su defenestración? A lo mejor es que no está recibiendo el trato que esperaba y esto no es más que un simple aviso… Esta ya es una especulación mía, pero lo que sí parece cierto es que cuando uno se mueve entre determinada calaña, el peligro se perpetúa a lo largo del tiempo y formes parte de ella o no, toda tu vida pasa a estar expuesta, pendiente de que alguno de los miembros de la ralea se enfade, tenga una pataleta o se sienta traicionado y te lleve por delante. Hay quien dice que Jose Manuel Soria guarda un arsenal en su caja fuerte. Desde que empezara el baile de los corruptos en esta fiesta patria, amenazas van y vienen y las traición y las venganzas se suceden, una detrás de la otra. Me encantaría poder mirar por un agujerito mágico para poder ver a todos aquellos que en estos momentos duermen con el culillo “apretao”, sabiendo que muchos de quienes fueron sus compinches están acorralados.