Ryan Adams versiona en acústico ‘Streets of Philadelphia’ de Bruce Springsteen

Durante las últimas semanas, no son pocos los críticos que han señalado que la última joya de Ryan Adams, Prisoner, comparte sonido con algunas de las obras de Bruce Springsteen en los 80, especialmente con Born in the USA y Tunnel of Love. Por lo tanto, no no es demasiado de locos ver al cantautor abordar una de las mejores canciones del jefe: Streets of Philadelphia.

En la semana de entrega de los premios Oscar, a BBC está celebrando que la balada de Springsteen ganó un Oscar en 1994. Por ello, Adams se ha lanzado a interpretar esta versión en acústico de la mítica canción del artista.