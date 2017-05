Roger Waters – ‘The Last Refugee’

Roger Waters sigue adelantando detalles sobre su nuevo álbum de estudio, Is This The Life We Really Want?, el primero en 25 años del exmiembro de Pink Floyd. Acaba de estrenar The Last Refugee, un nuevo videoclip de un tema que estará incluido en este nuevo trabajo.

El tema será parte del álbum, que verá la luz el próximo 2 de junio, y sus letras abordan la crisis de refugiados que se ha registrado en Europa en los últimos años. En el clip, se pueden ver las diferentes emociones de una mujer que dejó atrás su tierra natal.

El primer single, ‘Smell The Roses‘, tiene un irremediable soniquete a Pink Floyd, y eso ya es hablar bien de la canción. Is This the Life We Really Want? saldrá el 2 de junio a través de Columbia.

En una de sus últimas entrevistas, Waters dijo lo siguiente sobre el álbum:

“Resaltaré que estamos viviendo una vida que realmente no queremos vivir. Me gusta pensar que a la gente todavía le gustaría vivir en un mundo donde podamos abordar los problemas del cambio climático, donde pudiésemos entender que si empatizamos con otros, eso nos haría ser más felices. Tal vez deberíamos empezar a mirar los índices de felicidad en lugar de los de ganancias y pérdidas. Y si hacemos eso, entonces sería posible empezar a entender que la idea de “nosotros” y “ellos” es en realidad un espejismo”.