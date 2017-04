Roger Waters lanzará nuevo disco después de 25 años

El alma creativa y compositiva de Pink Floyd, Roger Waters, ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum de rock en 25 años: Is This The Life We Really Want?. El disco saldrá a la venta el viernes 2 de junio. Poco antes, en mayo, Waters iniciará una gira por Estados Unidos para presentarlo.

El último álbum de estudio publicado por Roger Waters hasta la fecha, Amused To Death, fue un estudio premonitorio de la cultura popular, en el que exploraba el poder de la televisión en la época de la Primera Guerra del Golfo. El esperado nuevo material de Waters es una mirada inquebrantable al mundo moderno y estos tiempos de incertidumbre, donde explorará temas relacionados con la política y el medio ambiente.

El primer single, ‘Smell The Roses‘, tiene un irremediable soniquete a Pink Floyd, y eso ya es hablar bien de la canción. Is This the Life We Really Want? saldrá el 2 de junio a través de Columbia.

En una de sus últimas entrevistas, Waters dijo lo siguiente sobre el álbum: