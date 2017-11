Ringo Starr anuncia conciertos en Barcelona, Madrid, A Coruña y Bilbao

El exbatería de los Beatles, Ringo Starr, ha dado a conocer cuatro fechas en España en los que presentará su disco más reciente, Give More Love, dentro de su gira mundial. Los conciertos serán en Barcelona (26 de junio, St Jordi Club), Madrid (28 de junio, WiZink Center), A Coruña (29 de junio, Coliseum) y Bilbao (1 de juilo, Bizkaia Arena BEC).

Give More Love es el álbum de estudio número 19 de Ringo Starr. Grabado en el estudio de su propia casa en Los Angeles, incluye diez temas nuevos en los que colaboran amigos como Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather, Peter Frampton, Benmont Tench, Timothy B Schmidt, Richard Page y Amy Keys. Acompañado de la All Starr Band, el exbeatle también interpreta en esta gira temas de The Beatles, como la mítica Yellow Submarine, de la que es compositor.