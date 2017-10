Residente Navarro: ‘Grandes bandas de la América actual’

Arrancamos el coche y nos vamos de ruta por Estados Unidos. Nuestro objetivo es encontrar esas grandes bandas actuales que, siendo más o menos conocidos, han publicado nuevo álbum durante este año. The War on Drugs es la primera de ellas, salida de la costa este, de la que escucharemos su cuarto disco, recién puesto a la venta. Además, escuchamos The National, Fleet Foxes o Grizzly Bear. ¡Bandones con nombre propio!