Residente De La Torre: ‘Mi selección española de 2016’

Arrancamos nueva temporada de Residentes M80 y lo hacemos con un pequeño cambio de tercio. Iñaki de la Torre, por primera vez, se atreve a cambiar las tornas y se centra solamente en música española. Lo que a él le gusta es la música negra de los 60 y 70, pero eso no quiere decir que no haya cosas muy reseñables de españoles que han sacado discos buenísimos en 2016.

Entre otras cosas, oímos un poquito del mejor disco del año, para su gusto, que es el de nuestro 'Roockie' Coque Malla. También hurgamos en trabajos de gente más recóndita como el del multiinstrumentista Julián Maeso o Depedro. Sonará algo de lo nuevo de Quique González, que lanzó este año que acaba de terminar ‘Me mata si me necesitas’ y cerramos con un grupo que hemos descubierto a mediados de 2016, que se llama Mechanismo, con su canción ‘Par for the course’, un poco más folk porque el resto del disco es algo entre Franz Ferdinand y los Smiths. De las mejores voces del año.