Nos vamos de concierto, pero no a cualquiera, sino a ver verdaderas joyas de mano de una de las grandes emisoras musicales del mundo, la BBC. Las sesisones que ofrecían contaban con grandes nombres como los rockeros de The Who, u otros nombres más cercanos a la música pop como Dusty Springfield. También sonarán los Beatles o los Kinks, sin trampa ni cartón y sin arreglos posteriores.