Residente De La Torre: ‘La música de los inmigrantes de EEUU’

Dedicamos este #ResidenteDeLaTorre a combatir (pacíficamente) a ese palurdo que han nombrado presidente del gobierno de EEUU. Le demostramos a Donald Trump que sin esos inmigrantes que tanto repudia, la única música que podría escuchar auténticamente americana sería la de los indios arapahoes. Y es que, sin la influencia de la música de Europa, del Caribe u de Hispanoamérica, en realidad no habría nada. Sin ir más lejos, la música negra nacida a partir del blues no existiría, así como los ritmos de funk, soul, o bugalú no existirían sin la influencia hispana.