Esta noche, Iñaki de la Torre se ha sumergido en su baúl personal y nos trae una selección de canciones que, tiempo después de escucharlas por primera vez, vuelve a encontrarse en el camino y las vuelve a prestar atención. Le ha ocurrido con American Woman, el tema de The Guess Who, y The more I see you, uno de los temas de Chris Montez. ¿Buscamos más a fondo en ese baúl?