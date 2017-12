Otis Redding consiguió llegar a lo más alto de las listas de éxitos con ‘Sittin’ on the dock of the bay’, pero él no vivió para disfrutarlo: murió tres semanas antes de que se editara la canción en un accidente de avión. Se ha cumplido ya medio siglo sin una de las voces más cálidas de la historia, e Iñaki de la Torre le recuerda con este especial.