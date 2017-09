The National es una de las bandas más sorprendentes y peculiares de este siglo, un grupo que no ha dejado de crecer desde su tímido debut hace casi veinte años. Una trayectoria intachable con discos mayúsculos y canciones, que sin ser grandes éxitos, enganchan al público. La banda de Cincinnati ha vuelto a las tiendas con su séptimo disco, Sleep well beast.