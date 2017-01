Residente Cardenal: ‘El talento precoz de Bobby Charles’

Bobby Charles era un crío cuando escribió See you later alligator, el tema que Bill Haley convirtió en uno de los primeros éxitos del rock en 1958. Así comienza la historia de uno de los personajes más curiosos de la música. La historia de un tipo que brilló más como compositor que como cantante, pero que también firmó unos discos maravillosos, como el que grabó a principios de los setenta con los músicos de The Band.

Esta semana dedicamos el Residente Cardenal a recorrer la vida y obra del gran Bobby Charles, un programa monográfico a un artista diferente, un tipo que se cansó de todo y se alejó de los focos de la industria musical aunque siempre siguió componiendo y cantando. Ya en este siglo llegaron a las tiendas tres discos que recuperan los años finales de este músico venerado por los grandes nombres de la música y que murió en el pseudoanonimato. Hoy rendimos tributo a su obra.