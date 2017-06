Residente Cardenal: ‘Seis años sin Clarence Clemons’

Cuando siendo adolescente descubrí el disco Born To Run pensé tres cosas: pensé que ese cantante iba cambiar mi vida, pensé que era la portada más bonita que había visto de un disco y pensé también que quería tener un amigo como ese gigante negro que sujetaban saxofón apoyado en Bruce. Un amigo al que Springsteen siempre presentaba el último pero con los honores que merecía. Hoy dedicamos el programa a Clarence Clemons, uno de los tipos más geniales del rock, un tipo que con sus dos metros de estatura y su planta de jugador de rugby no podía pasar desapercibido, no podía ser un personaje secundario al fondo del escenario y además porque su saxofón dio a Springsteen una profundidad musical y un estilo que lo diferenció de todas las demás bandas. Esta semana escuchamos su música con Springsteen, sus discos en solitario y alguna de sus colaboraciones.