Residente Cardenal: ‘Mazgani, la venganza del trovador’

Normalmente, dedicamos este programa a personajes poco conocidos. Nos vamos a adentrar en la obra de un músico peculiar, un artista de origen iraní asentado desde hace años en Portugal y al que han comparado con estrellas de la talla de Cohen o Tom Waits: la música de Mazgani.

Mazgani estudio leyes en Lisboa pero nunca ejerció, pronto encontró en el arte un camino que le llevó a la pintura y al dibujo antes de acabar en la música cumplidos los 30. Un inicio tardío pero la espera bien mereció la pena. En 2007 apareció Song of The New Heart, un disco oscuro y con un aire melancólico que pronto llamó la atención de la crítica musical portuguesa a pesar de estar cantado íntegramente en inglés, un disco que recibió buenas críticas.