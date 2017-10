Residente Cardenal: ‘Lukas Nelson o por qué Neil Young no es tonto’

No hay nada más duro en la música que cargar con un apellido famoso. No suele ayudar tanto como pueda parecer y cuesta horrores quitarse la etiqueta de ‘hijo de…’, aunque este artista lo acaba de hacer por todo lo grande. Lukas Nelson no es solamente el hijo de Willie Nelson o El Niño bonito de Neil Young y a sus 28 años acaba de editar un disco brutal con muchos mimbres y que bien puede ser el proyecto de fin de master del mejor alumno del curso de rock.