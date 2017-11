No se nos ocurre mejor venganza que salir a bailar, y no hay mejor banda sonora para hacerlo que la que nos trae Jorge Albi todas las madrugadas de jueves a la radio. En esta ocasión, repasamos los conciertos más recientes recomendados por M80 con temas de The Waterboys, Texas o Jamiroquai y escuchamos otros géneros con Baxter Dury, Coastals o Foxkeeper. ¡La mejor playlist para vengarnos de todo!