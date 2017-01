Si de algo puede presumir Jorge Albi es de ser uno de los mayores entendidos del pop de nuetro país, y cada jueves lo demuestra en nuestra antena. Esta semana suenan grandes canciones de The XX, New Musik, Foxygen o The Head and The Heart. Y además, ya tienes disponible la lista de Spotify que se actualizará cada jueves con todas las canciones que suenen en su residencia.