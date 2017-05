Residente Albi: ‘Conjuras festivas’

‘La Conjura de las Danzas’ fue uno de los programas más emblemáticos en los que Jorge Albi participó en la radio musical española. En él, nuestro Residente más ecléctico se rodeaba de los mejores grupos del momento para escribir algunas noches memorables. En este programa recordamos alunos de los más míticos, con la música de The Weather Prophets, The Darling Buds o The Corn Dollies, entre otros.

Y además, ya tienes disponible la lista de Spotify que se actualizará cada jueves con todas las canciones que suenen en su residencia.