El reencuentro de The Wonders para cantar ‘That Thing You Do!’

Han pasado 20 años, pero las canciones que se convirtieron en himnos de una época, siempre lo seguirán siendo. Es lo que ocurre con That Thing You Do!, el hit de la banda ficticia de rock más aclamada en todo el mundo, The Wonders.

La reunión contó con tres de los cuatro miembros del grupo. En ella estaban el batería, Shades (Tom Everett Scott), el cantante, Jimmy (Johnathon Schaech), y el bajista (Ethan Embry), y se reunieron sobre el escenario para reinterpretar su éxito.

El tema sigue siendo uno de los más populares entre el público, a pesar de que el bajista confesó en una entrevista que lo odiaba. “Recuerdo que llegué a ese punto y fue como ‘no puedo tocar esta canción una vez más”, dijo. Sin embargo, parece que el reencuentro le gustó, de hecho publicó una foto en su Twitter para inmortalizarlo.