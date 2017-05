Quiero ceder mi voz a los autónomos, unos héroes – Editorial de Juan Luis Cano.

Quiero convertir estos micrófonos en el canal para trasladar una oda a unos héroes. Quiero ceder mi voz a quienes, normalmente, solo hacen pero no pueden decir. Sea este editorial una oda a los pequeños, a los medianos, a los que empujan para que el carro ande, pero a los que tapa la parafernalia y siempre salen velados en la foto. Vítores y ovación a los autónomos, que ya crean tanto empleo como las propias administraciones. Desde hace tres años en este país, los autónomos crean 600 puestos de trabajo semanales y estables, pero nadie habla de ellos ni siquiera los de Marca España cuando nuestros enviados van por ahí a vender excelencias. Los autónomos, esos que solamente se cogen la baja cuando están a punto de morir, 10 de cada 1000 lo hacen cuando ya las fuerzas las tienen a distancia, y todo porque “esto hay que sacarlo adelante”. Los autónomos, esos que están haciendo que el crecimiento de sus contrataciones crezca de una manera sostenida, contra viento y Hacienda. Los autónomos, esos a los que no se subvenciona, que no hacen un agujero a nadie nada más que a ellos mismos y sus familias cuando se van a pique y por eso no pueden presionar a nadie para mejorar sus condiciones de supervivencia. Esos que se dejan la vida para, con suerte, poder jubilarse con la pensión mínima si llegan a cubrir un cerro de años de cotización. Esos para los que nadie tiene prisa. Recordemos que la Comisión que debía reunirse para dar salida a la ley de medidas urgentes de trabajo autónomo lleva tiempo paralizada en el Congreso, quizás porque los autónomos no convocan referéndums, sus exigencias no son agresivas ni afrentan a nadie y pueden, por consiguiente, esperar. Esos autónomos a quienes se les lastra con un calendario de impuestos que muchas veces les asfixia, porque los grandes, los que tienen margen para negociar, para presionar con tal de rebajar sus obligaciones para con todos, les pagan tarde, sabiendo que ellos tienen que cotizar por adelantado bajo amenaza de hundimiento y persecución.

Pues para ellos va hoy mi editorial, para darles un ole y para enviarles un cargamento de gracias por soportar tanta presión anónimamente.

VIÑETA DE FORGES.