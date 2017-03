Queen ya tiene su propia edición de Monopoly

Los fanáticos de Queen estamos de enhorabuena. Por fin podremos conseguir el juego de mesa más popular en una edición muy especial en la que podremos recorrer la carrera de uno de los grupos más importantes del último siglo.

Se trata de un recorrido por la historia de Queen comienza con su primer concierto en Imperial College en 1970 y llega hasta el último recital con Freddie Mercury en Knebworth en agosto de 1986.

Las fichas son una radio por ‘Radio Gaga‘, un ciclista por ‘Bicycle race‘, un robot por ‘News of the World‘, un martillo por ‘Hammer to fall‘, una aspiradora por ‘I want to break free‘ y la guitarra de Brian May.

“Hemos estado trabajando en el Monopoly de Queen durante un año. Y llegará a las tiendas en mayo. Estoy encantado, ha sido genial trabajar en esto. Esperamos que os guste”, ha escrito el guitarrista.