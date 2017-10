Queen publica versiones inéditas de ‘We Will Rock You’ y ‘We Are the Champions’

Para celebrar el 40 aniversario de la publicación del mítico álbum de Queen News of the World (1977) se han publicado en digital las dos versiones alternativas de sus dos singles más conocidos, We Are The Champions y We Will Rock You.

Ambos temas están incluidos en la caja deluxe de News of the World que saldrá el próximo 17 de noviembre. En ella podrás encontrar el álbum original en CD, y dos CDs más con tomas y rarezas recientemente encontradas en los archivos de la banda, uno de los cuales es una nueva versión alternativa del álbum completo, las llamadas Raw Sessions. Extraídos de las cintas multi-track guardadas en los archivos, este extraordinario álbum paralelo saca a la superficie por primera vez versiones alternativas inéditas de cada uno de los 11 temas que conformaron el álbum.

Todas las voces de las Raw Sessions son de tomas diferentes a las que se usaron en el álbum original. Esto incluye We Will Rock You, que también incluye un acercamiento radicalmente diferente en el solo de guitarra, reminiscente de Jimi Hendrix, además de la charla original entre los miembros de la banda en el estudio justo antes de grabar las tomas para el master. Este material revela por fin que el ruido sobre el que se especula tanto que abre la versión del disco de 1977 es en realidad el eco de Brian al dar la entrada.

En We Are The Champions, también hay elementos instrumentales poco familiares, sobre todo en lo atañe a la guitarra. Este tema fue editado para el álbum del 77 pero por primera vez se incluye aquí con su longitud original, con dos coros más. También incluye una falsa entrada en una de las tomas más tempranas de la canción. Las grabaciones también revelan que la canción, conocida por su final sin resolución, fue concebida originalmente para que acabara en fade-out. Freddie termina la toma diciendo “Tiene un toque estupendo…es exactamente como debería ser”.