Queen lanza una versión inédita de ‘All dead, all dead’

La primera y única versión hasta la fecha de All dead, all dead contaba con la voz de Brian May, el guitarrista de Queen, en lugar de la de su vocalista, el desaparecido Freddie Mercury.

Sin embargo, con motivo de la edición aniversario por los 40 años del álbum News of the world, el cual saldrá a la venta el 17 de noviembre de este año, se ha publicado una nueva versión del tema cantada por Mercury.

El video muestra un gato animado, y hace referencia a la experiencia de Brian con la muerte de su mascota de la infancia, un gato.

En esta nueva reedición podrás encontrar el álbum original en CD, y dos CDs más con tomas y rarezas recientemente encontradas en los archivos de la banda, uno de los cuales es una nueva versión alternativa del álbum completo, las llamadas Raw Sessions. Extraídos de las cintas multi-track guardadas en los archivos, este extraordinario álbum paralelo saca a la superficie por primera vez versiones alternativas inéditas de cada uno de los 11 temas que conformaron el álbum.