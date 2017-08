Prince ya tiene su propio color oficial

En forma de homenaje muy poco usual, el Pantone Color Institute, la institución dedicada a editar y clasificar los colores, ha anunciado oficialmente la creación de un color estandarizado y personalizado para representar a Prince. El color, por supuesto, es un tono de púrpura.

‘Love Symbol #2’, que así se llama oficialmente este color, está inspirado en su piano Yamaha personalizado de color púrpura, que originalmente estaba programado para ir de gira con el artista antes de su muerte por sobredosis el 21 de abril de 2016. Desde la película Purple Rain a múltiples referencias líricas, el vestuario, instrumentos musicales, vehículos y mucho más, Prince ha sido durante mucho tiempo asociado con el color.

El anuncio se produce pocas semanas después del lanzamiento de una edición de lujo del álbum Purple Rain, incluyendo canciones inéditas y un largo DVD fuera de impresión de un concierto de 1985 que pudimos disfrutar en un pase exclusivo para oyentes en M80. A partir de febrero de este año, la discografía completa del músico se incorporó a plataformas de música en streaming, como Spotify y Apple Music.



BOOM (FROM LOTUSFLOWER) ON THIS NEWLY ARRIVED PURPLE PRESENT FROM YAMAHA…. “RESOUNDING!” pic.twitter.com/cXwRPi1wzG

— Prince (@prince) April 12, 2016