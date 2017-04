Prince: cinco curiosidades cuando se cumple un año de su muerte

Hace un año que uno de los artistas más brillantes y camaleónicos de todos los tiempos, Prince, falleció. Este icono fue uno de los compositores más prolíficos de todos los tiempos, músico multiinstrumentista, gran productor, artista vendedor de más de 100 millones de discos, con cerca de 40 títulos en su discografía.

El artista antes conocido como Prince

Prince Roger Nelso fue el nombre con el que le bautizaron en honor al grupo de jazz en el que tocaba su padre, Prince Rogers Trio, y en el que más tarde aprendería a tocar el piano. A lo largo de su carrera, siempre huyó del encasillamiento y usó multidud de nombres diferentes, sobre todo para alejarse de los encorsamientos de los contratos: Jamie Starr, The Kid, Christopher Tracy, Alexander Nevermind, Joey Coco, Tora Tora, Camille, St. Paul, Eric Brazil, Purple Yoda… Sin embargo, el mayor cambio se produjo en 1993, cuando sustituyó su nombre por un símbolo impronunciable, que mantuvo hasta el año 2000 por el desplome de sus ventas, cuando volvió a llamarse Prince.

Un artista sin presencia en Internet

En 2010, Prince cerró su página web. Según él, Internet había muerto, enfadado por el aumento de las descargas piratas. En ese momento también prohibió a iTunes y Youtube la distribución de sus canciones. “Internet es como la MTV. Hubo un tiempo en que era un éxito, pero de repente se ha quedado anticuada”, llegó a decir. En 2015, cuando anunció que lanzaría una nueva producción exclusivamente a través de Tidal, utilizó esta comparación: “Los contratos discográficos son como la esclavitud. Le recomendaría a todos los artistas… que no los firmaran”.

La española que fue ‘la chica más guapa del mundo’

En 1993, Prince lanzó una convocatoria buscando a la mujer más bonita del mundo a nivel mundial para protagonizar su video musical The most beautiful girl in the worl. Una camarera madrileña de 18 años oyó el anuncio en la radio y consiguió viajar a Minessota hasta que se alzó con el título. En una entrevista en El País, Paz Gómez asegura que Prince era un hombre “con muchísimo sentido del humor” y “muy controlador” respecto a todo lo que rodeaba a su creatividad. “Era plenamente consciente de la imagen que proyectaba, de su excentricidad y de cómo debía enfocarse su carrera artística”.



Entre lo erótico y Dios

En 2001, por influencia de Larry Graham, con quien se fue de gira, se conviertió en testigo de Jehová, lo que le llevó a dejar de lado la parte sexual de sus canciones. Durante años exploró la relación entre Dios y lo erótico. Su canción más que subida de tono, Erotic City, acaba con un “estoy enamorado de Dios, es el único camino”. Esta religión y el hecho de que prohíba las transfusiones de sangre, le llevaron a negarse a operarse de cadera. Los médicos le indicaron que debía ponerse una prótesis de urgencia ya que sus movimientos extremos en el escenario y las altísimas plataformas le llevaron a degastar los huesos de esa zona. El no operarse le llevó a dificultades en la movilidad y dolores insoportables que combatía con varias dosis de calmantes y sedantes.



Sus tiras y afloja con Michael Jackson

El ‘rey del pop‘ nunca escondió su admiración por Prince.Tanto es así, que dos de sus hijos llevan su nombre. Sin embargo, este amor profesional nunca fue del todo correspondido. Los dos artistas llegaron a cantar juntos, junto a James Brown, el tema Papa Soul en 1983. Después de ello, Jackson le propuso participar en su álbum Bad retándole a un baile en el videoclip de la canción del mismo nombre. Prince no aceptó, y desde ahí se desencadenaron varios momentos tensos entre ellos.