Primer paso para trasladar al baúl de los malos recuerdos la “ley mordaza” – Editorial de Juan Luis Cano.

Hoy en el Congreso de los Diputados se va a enmendar uno de los efectos del rodillo que pasó el Partido Popular durante la legislatura de la mayoría absoluta en este país. Es una lástima que haya que emplear tiempo y esfuerzo en enmendar las decisiones y las acciones que llevaron a cabo, no hace demasiado, quienes se creían omnipotentes y todopoderosos y es que durante algunos años lo fueron. Hoy se dará el primer paso para trasladar al baúl de los malos recuerdos la “ley mordaza”, esa que con la excusa de la seguridad ciudadana aprobó el gobierno para seguridad propia, angustiado por el cabreo popular y sus posibles consecuencias. Incluso, quiero recordar, que el propio Poder Judicial, en su momento, tildó la norma de anticonstitucional y fueron admitidos varios recursos por el Tribunal Constitucional ante la vulneración de algunos derechos fundamentales en la que incurría la ley. Como las cosas van y vienen con tanta celeridad, se nos olvidan hasta los dolores, pero de esto no hace casi nada. Y no hace casi nada tampoco de la ley Wert o del tremendo varapalo que se dio a la energías renovables o a la educación pública, de la decisión sobre las tasas judiciales, la ley del aborto, la amnistía fiscal, la organización de RTVE, la reforma de la Administración Local, los desahucios, el debilitamiento de la ley de costas, la Reforma Laboral… o sea que apenas ha pasado tiempo de cuando desde el gobierno, las ideas más que pensarse se perpetraban.

La prepotencia pocas veces lleva acarreada la razón, porque si no, quienes hacen uso de ella, de la prepotencia digo, no necesitarían sacarla a relucir para imponer sus argumentos. Se está teniendo que invertir demasiado tiempo en deshacer lo que se impuso por la ley del más fuerte, en limar las asperezas de lo que se construyó contra casi todos, pero eso sí, en beneficio de algunos y es una lástima que el tiempo, lo más fugaz y precioso que tiene el hombre, se tenga que ir en desandar caminos que se tomaron mal, por cabezonería, sin consultar los mapas del sentido común y el respeto. Hoy, una de esas leyes llenas de maldades, posiblemente, se quede en los huesos. Ajolá, que decía aquel.