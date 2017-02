El poder aborrece la inteligencia cuando no está de su lado. -Editorial de Juan Luis Cano

Leo una entrevista que le hacen a Pepe Viyuela, cómico, actor, poeta, filósofo y ahora político y además buena persona y no puedo dejar de estar con él de acuerdo al 100% cuando dice: “El poder aborrece la inteligencia cuando no está de su lado”. Pepe Viyuela, como cualquier otro ser humano civilizado y con sus responsabilidades en orden tiene el mismo derecho a dedicarse a la política que cualquier otra persona con cualquier otra profesión ¿Por qué alguien que nos hace reír va a ser menos serio y riguroso en su trabajo que alguien que nos hace llorar o simplemente no nos hace nada? A nadie resulta extraño que un abogado decida dar el paso a la política, lo mismo sucedería con un historiador, con un directivo de una empresa dedicada a las finanzas o las telecomunicaciones, con un analista, un bróker, un ingeniero agrónomo, incluso un deportista, pero un cómico sí.

¿Cuál es el mecanismo que se pone en funcionamiento en nuestro cerebro para hacernos pensar que alguien que se dedica al humor puede frivolizar la acción política? ¿Qué nos puede hacer pensar que no va a tomarse en serio su trabajo en la gestión de los derroteros patrios alguien que utiliza el ingenio, la ironía, la sutileza, la memoria, la empatía, la exposición al público constante, el riesgo … en su vida diariamente? Muchos de vosotros habréis escuchado mil veces, igual que lo he hecho yo, comentarios despreciativos, jocosos o incluso ofensivos referidos a los artistas, cómicos, payasos, humoristas, que han decidido intentar trabajar durante un tiempo por sus compatriotas, porque eso debería ser la actividad política y no un tiempo dedicado a aprovecharse de la política para forrarse como llegamos incluso a escuchar decir a un político de renombre del que no quiero acordarme, que se llamaba Zaplana. Otros no lo han dicho, pero lo han hecho y a muchos les hemos pillado.

Independientemente de si los cómicos en cuestión tienen una tendencia ideológica u otra, no solamente están en su derecho a ejercer la política, sino que, voy a más, estoy seguro de que nos iría mucho mejor si los políticos en activo en general nos hicieran reír de vez en cuando en vez de dedicarse a reírse de nosotros tan a menudo.