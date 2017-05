Pete Townshend: cinco claves del guitarrista y cerebro de The Who

Cumple 72 años Pete Townshend, el guitarrista y cerebro de The Who, el grupo con el que cambió la historia del rock. ¿Cómo? Lo repasamos en cinco claves.

1. SUPO CAPTAR LA RABIA DE LOS JÓVENES Y CONVERTIRLA EN MÚSICA. Los Beatles abrieron la puerta al pop, los Rolling le dieron ese toque atrevido a la música adolescente, pero fue The Who quien captó la desesperación de esa generación, la de los jóvenes británicos de los 60, que reclamaban un lugar en la sociedad. Y así nace My generation, una de las mejores canciones de la historia, banda sonora de esos años y una de las composiciones más emblemáticas de Townshend.

2. ERA EL CEREBRO DE LA BANDA. Roger Daltrey, el cantante, era una fuerza de la naturaleza. Guapo y con una voz potente. Keith Moon, el batería, era el chalado, el encargado de aporrear los tambores como una bestia; John Entwistle, el único con formación musical, le dio al bajo unas posibilidades que hasta entonces no se conocían, y luego estaba Pete Townshend, un tipo enorme, desgarbado, con una nariz gigante y cero atractivo y hasta tímido que resultaba que era el que manejaba el cotarro desde la guitarra. Musicalmente llevó al grupo a terrenos inexplorados, sentó las bases de la ópera rock, influyó en la configuración del heavy metal y hasta del punk.

3. ES UNO DE LOS MEJORES GUITARRISTAS DE LA HISTORIA. Y eso que aprendió a tocarla de forma autodidacta. Se interesó por el rock después de ver la película Rock around the clock, aquella película que volvió locos a los jóvenes de los 50. Con doce años, su abuela le regaló su primera guitarra, que él mismo describe en su autobiografía como "una cosa barata española". Dice que fue Steve Crooper quien le convenció para tocar la guitarra. Cuentan que ya en The Who, ensayaba delante del espejo la pose que mejor le quedaba sobre el escenario...

4. FUE EL PRIMER DESTROZA-GUITARRAS DEL ROCK, y abrió la veda a ese arte destructivo del que fueron fieles otros grandes como Jimi Hendrix. La revista Rolling Stone incluyó el destrozo de Townshend de su guitarra en el Railway Hotel en el 64 como uno de los momentos que cambiaron la historia del rock&roll. Él lo recuerda como un suceso espontáneo que le salió después de un solo: hizo un movimiento brusco, la guitarra se le fue al techo y después la machacó contra el suelo. A partir de entonces, la destrucción de instrumentos era habitual en el grupo (no solo de guitarra), así que tuvo que empezar a comprarse guitarras más duras y más baratas.

5. ES UN SUPERVIVIENTE A LA SORDERA: Su compañero Roger Daltrey ha asegurado que Townshend está completamente sordo. Pero eso no le ha impedido continuar con el grupo. Llevan tocando desde el 96 casi ininterrumpidamente y fue él, de hecho, quien los volvió a reunir. Y ha sobrevivido también a las drogas. Keith Moon y Entwistle murieron por sobredosis y él se hizo seguidor de un gurú indio que prohibía los excesos, así que se apartó de ellos. Pero estuvo a punto de morir, durante una gira lo encontraron insconsciente en los lavabos de un garito con una sobredosis de cocaína. Estuvo técnicamente muerto, pero afortunadamente lo resucitaron a tiempo.