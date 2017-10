Pedro Sánchez bajo presión en Wake UP!

En Wake UP! hemos estado hablando de esas pequeñas metirijillas que a todos se nos han escapado en algún momento. Y es que nadie está a salvo de alguna “mentira piadosa” que le haya salvado de alguna situación embarazosa. Jorge Sánchez e Inés Vila han compartido con los oyentes esas situaciones en las que omitimos alguna verdad que otra. El que no ha mentido a la hora de elegir temazo ha sido Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE que nos ha desvelado cuál es su tema Wake UP! Porque Pedro Sánchez también se despierta con nosotros, ha sido el encargado de poner hoy la banda sonora a Wake UP! con Under Pressure (Bajo Presión) de Queen, tema que por cierto hoy cumple 36 años de su publicación.

Os dejamos su audio:

Under Pressure - QUEEN & DAVID BOWIE