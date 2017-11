El Papa Francisco es portada de la revista Rolling Stone

La revista #RollingStone cumple hoy 50 años. Esta mañana en el programa, te hemos dado la oportunidad de llevar a portada a quien tú quisieras …ya puestos, hemos creado la nuestra y repasamos algunas de míticas portadas.

A post shared by Wake UP! en M80 (@m80wakeup) on Nov 9, 2017 at 4:39am PST