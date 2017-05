‘Pablo Escobar’ también felicitó a Noel Gallagher en su 50º cumpleaños

Noel Gallagher ya ha cumplido los 50 años. El músico de Manchester es una de las últimas grandes figuras del pop británico gracias a los éxitos cosechados a lo largo de la década de los noventa junto a Oasis y la celebración de su medio siglo de vida no pasó desapercibida ni para el propio Pablo Escobar.

Y es que el actor que interpreta al narcotraficante más famoso en la serie de Netflix ‘Narcos’, Wagner Moura, le envió un video de felicitación en las redes sociales más que divertido. “Es impresionante, te pareces mucho más a Pablo Escobar de lo que me parezco yo”, explicaba el actor brasileño en las imágenes.

Tanta es la afición que tiene en ex guitarrista de Oasis por la serie, que Gallagher organizó una gran fiesta de cumpleaños en la que la temática era precisamente ‘Narcos’, para lo cual incluso contrató una banda de mariachis para ambientar.

Entre los asistentes se encontraban Madonna, Bono, Damon Albarn, la diseñadora de moda Stella McCartney, los actores Alicia Vikander y Michael Fassbender, David Walliams, y más celebrities. La reina del pop compartió una divertida foto en Instagram junto al cantante de U2 y la diseñadora de moda.

Worlds collided at Noel Gallagher's birthday Bash! Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 27 de May de 2017 a la(s) 6:19 PDT

#PHOTO Alicia Vikander and Michael Fassbender at the birthday party of Noel Gallagher today. pic.twitter.com/jQVDaiV6BS — Alicia Vikander News (@avikandernews) May 29, 2017

Bono having more fun at Noel Gallagher's birthday party! Photo via @bonojour. pic.twitter.com/A4ntO9HGTh — U2start.com (@U2start) May 29, 2017