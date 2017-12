OMD traerá a Madrid y Barcelona su último disco, ‘The Punishment of Luxury’

Los amantes del synth pop y el new wave ochentero están de enhorabuena. Orchestral Manoeuvres In The Dark, más conocidos como OMD, han anunciado dos conciertos en nuestro país para promocionar su último disco, The Punishment Of Luxury, editado el pasado 1 de septiembre.

Las citas de concierto en cuestión protagonizadas por el dúo conformado por Andy McCluskey y Paul Humphreys se ofrecerán en las ciudades de Barcelona (14 de febrero de 2018, Razzmatazz) y Madrid (15 de febrero de 2018, La Riviera). Sin duda, una oportunidad de oro para revivir los mejores momentos de esta formación.

Fundada en 1978 en la pequeña península británica de Wirral, en aguas del mar de Irlanda, OMD vivió una primera etapa hasta 1996 en la que se caracterizaron por el experimentalismo de sus primeros tiempos hasta que el tema Enola Gay los catapultó a la fama mundial. En ese momento se produjo la ruptura de la formación original, quedando McCluskey al frente de la misma hasta 1996. Ambos volvieron a trabajar juntos ya entrado el siglo XXI y suscribieron su retorno con el disco History of Modern (2010), al que siguieron English Electric (2013) y el citado The punishment of luxury, recientemente editado.

Es un gran momento para recordar la visita de OMD a nuestros estudios en 2010, donde nos ofrecieron un concierto privado irrepetible: