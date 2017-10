Ocho razones por las que no perderse el directo de Stereophonics

1. Llevan 20 años en la música. Este año, la banda galesa cumple su vigésimo aniversario como grupo, y, aunque podrían haberlo celebrado con la edición de un disco recopilatorio, han decidio publicar un nuevo álbum, el décimo en su discografía. Scream Above the Sounds. Sobre este nuevo disco, Richard Jones ha hecho estas declaraciones: “Siempre intentamos evolucionar, encontrar cosas nuevas que implementar y descubrir que es lo que a la gente le gusta más de nosotros”.

2. Una enorme colección de números 1. Los galeses son de las pocas bandas que han hecho cinco álbumes que han alcanzado el número 1 en ventas en Reino Unido, además de Los Beatles, Led Zeppelin, ABBA, Genesis, Oasis, Blur y U2. Aunque la mitad de sus componentes han cambiado, mantiene una gran legión de fans y la crítica acompaña el éxito que cosechan.

3. Una banda con muchas influencias. En sus comienzos el grupo se hacía llamar ‘Tragic Love Company’, nombre inspirado en tres de sus grupos favoritos: Tragically Hip, Mother Love Bone y Bad Company. Más tarde, inspirados en un gramófono de la abuela de Stuart Cable, el ex-guitarrista que falleció en 2010, cambiaron el nombre por el actual.

4. Fuerte compromiso social en sus canciones. Las letras de Stereophonics siempre han han tenido una intención, y Jones lo ha dejado claro en muchas de las entrevistas que ha concedido: “El clima del mundo ahora mismo está al revés, todo está un poco loco, así que he intentado hablar de ello a través de mis propias experiencias. Soy un tipo muy observador como escritor. Escribo desde el punto de vista de la gente: las clases trabajadoras”. Y concluye, “Si la política empapa mis canciones, es porque por lo general escribo a través de la perspectiva de una persona, frecuente yo mismo, frente a los podres y fuerzas que hay. No pierdo de vista a la gente de la calle sobre cosas en las cuales son como yo las vivo”.

5. Bob Dylan se declaró fan del grupo. Fue una sorpresa para muchos, incluso también para la banda galesa, según dijo Jones en una ocasión: “Sabes, me crié con dos hermanos mayores y solían jugar ser como la Creedence, Neil Young y Dylan todo el tiempo cuando era niño. Así que cuando escuché que él nos nombró, me sentí muy halagado. He pasado mucho tiempo tratando de escribir letras que signifiquen algo para mí, y con la esperanza de que otras personas puedan identificarse. Así que tener algo así viene de un tipo que es una especie de el Shakespeare de la música“.

6. Homenajearon a los Beatles con un maratón. Se lanzaron junto al cantante de Simply Red, Mick Hucknall, a grabar todas las canciones del álbum debut de The Beatles, Please Please Me, en solamente doce horas. Fue en los estudios de Abbey Road, y el reto era grabarlo en el mismo tiempo que Paul, John, Ringo y George lo hicieron.

7. Pusieron música a un documental de Ewan McGregor. El actor de Moulin Rouge se lanzó a una aventura que consistía en viajar por todo el mundo en moto durante tres meses, y, fiel seguidor del grupo, pidió a Stereophonics que se encargaran de componer el tema principal del documental que salió del viaje. Meses después, el cantante de Stereophonics estaba grabando con su banda Long Way Round.

8. Las entradas ya están a la venta. Será en febrero de 2018 cuando el grupo presente su nuevo disco en nuestro país, y ya se pueden comprar los tickets. Una ocasión perfecta para disfrutar del siempre genial directo del grupo con dos fechas, en Madrid y Barcelona. Aquí tienes toda la información y puntos de venta.