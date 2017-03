Ocho mujeres que luchan por sus derechos desde la música

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y nos unimos a esta celebración en la que, por desgracia, aún queda mucho que reivindicar. Repasamos algunos casos de mujeres cuya voz, gracias al lugar que han conseguido en el mundo de la música, supone una reivindicación constante para defender sus derechos.

1. Madonna. La cantante, una de las que más poder poseen a nivel mundial, ha sido muy reivindicativa con los derechos de la mujer en diversos discursos. Uno de los más aplaudidos fue el que dio en los últimos ‘Billboard Women in Music’, un desgarrador discurso en el que se mostraba tremendamente feminisma y luchaba contra el sexismo y la discriminación. “Gracias por reconocer mi habilidad para continuar mi carrera por 34 años ante el sexismo y la misoginia flagrantes y la intimidación constante y el abuso implacable”, decía.



2. Cyndi Lauper. Es uno de los mayores iconos del feminismo dentro del pop de los 80, y su Girls just wanna have fun fue un himno de la liberación de la mujer que aún hoy suena reivindicativo. Aprovechando la promoción de su último disco, Detour, volvió a hacer un alegato feminista en un late night americano junto al cómico James Corden. En él, cambiaron la letra de su canción más conocida para pedir igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente en el plano salarial: Girls just wanna have equal funds (‘las mujeres solo quieren tener el mismo salario’).

3. Alicia Keys. Además de participar con un combativo discurso anti-Trump en la Marcha de las Mujeres, la cantante lucha por defender a la mujer real de muchas otras maneras. Una de ellas fue la carta que envió recientemente anunciando que no iba a volver a maquillarse. Con el hashtag #NoMakeUp (‘#NoMaquillaje’) se sinceraba: “una de las cosas que me ponen enferma es ver cómo se lava el cerebro de las mujeres para que sintamos que necesitamos estar delgadas, sexy, deseables o perfectas. Una de las muchas cosas de las que estaba harta era de ser juzgada constantemente por otras mujeres”.

4. Yoko Ono. La artista conceptual y viuda de John Lennon celebró hace unos meses una exposición basada en testimonios de violencia de género. Se trata de la exposición ‘Dream come true’, en la que lanzó un llamamiento a todas las mujeres de Latinoamérica para que enviaran una fotografía de sus ojos acompañada de sus historias anónimas sobre violencia de género sufrida en algún momento.

Women are still not equal to men. But do we want to be equal to them? I think it is better to pursue higher.

— Yoko Ono (@yokoono) 8 de enero de 2017