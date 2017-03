Ocho canciones irlandesas para brindar con cerveza este San Patricio

El 17 de marzo el mundo entero se viste de verde para festejar el día de Irlanda, San Patricio. Seguro que muchos irlandeses se van a tomar este mediodía una cerveza bien fría para celebrarlo con sus amigos con motivo de esta fiesta que ha traspasado fronteras. Tanto, que muchos edificios emblemáticos a lo alrgo del mundo se tiñen de verde durante este día.

Para celebrar este día hemos elaborado una lista con algunas de las mejores canciones de los artistas y grupos irlandeses que más éxito han cosechado en las últimas décadas.

Sunday, Bloody Sunday de U2

Si hay una banda irlandesa por excelencia esa es U2. Bono y el resto de los miembros siempre han presumido de sus raíces y han llevado su música a lo más alto de las listas de ventas, convirtiéndose en un gran orgullo para todos los irlandeses.

Breathless de The Corrs

The Corrs es oto de los grandes grupos irlandeses de los últimos años. Alcanzaron la fama en los años 90 y desde entonces no pararon de cosechar éxitos. Para una fiesta en el día de San Patricio, su música melódica es genial.

Take back the city de Snow Patrol

Es uno de los grupos más recientes en hacerse un hueco procedentes de Irlanda. Snow Patrol tuvo un éxito mundial con Chasing Cars, con un rock muy personal que poco a poco se nos ha quedado en la memoria.

Dreams de The Cranberries

Con un videoclip teñido de oportunos tonos verdes, The Cranberries y su Dreams son perfectos para celebrar la fiesta de su país de procedencia.

One Day de Kodaline

Esta banda de indie rock irlandesa nació en 2005 y desde entonces es una habitual de todos los festivales veraniegos.

Celtic new year de Van Morrison

No puede faltar en una celebración de San Patricio que se precie algún tema de ‘El León de Belfast’, que con Celtic New Year se adentra en la emotiva y nostálgica tradición musical irlandesa.

Nothing compares to you de Sinead O’Connor –

En 1992 Sinéad O’Connor conmocionó a la sociedad cuando se atrevió a rajar la foto del Papa Juan Pablo II en directo, y aunque ganó un Grammy, esta irlandesa pasará a la historia de la música más por sus polémicas por su éxito comercial.

Whiskey in the Jar de Thin Lizzy

Es una canción tradicional irlandesa que cuenta en primera persona la historia de un bandolero que es traicionado por una mujer, la cual no es seguro si es su esposa o amante. En este caso, la versionan la mítica banda de rock y heavy Thin Lizzy.