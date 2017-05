Nos hemos acostumbrado a que sigan muriendo para ellos mismos – Editorial de Juan Luis Cano.

Las cosas parece que no pasan si no se cuentan. La realidad necesita ser distribuida entre todos nosotros para cobrar sentido. La muerte parecería que no mata si nadie se percatara de que lo hace y los muertos parecería que no mueren, porque lo hacen en soledad, sin cronistas de su desgracia y así se ven condenados a sufrir la muerte para ellos mismos. En el Mediterráneo, aunque ya casi no las contemos, siguen muriendo para ellos mismos cientos de personas. Ayer, sin ir más lejos, 1800 migrantes fueron rescatados en las costas de Libia mientras soñaban con Italia, pero 34 de ellos ya nunca saldrán del fondo del mar, la mayoría eran niños. El final les llegó casi al principio.

Todos los días siguen surcando el mar, montados a bordo de precarias embarcaciones, que se convierten en trampas mortales en cuanto las olas las zarandean apenas. Todos los días ¿cuántos serán los que no contamos? Porque ya casi no los contamos. Parece que nos hemos acostumbrado a que sigan muriendo para ellos mismos, porque, poco a poco se van alejando los informadores que gritaban al mundo la terrible tragedia de toda esa gente abandonada a su muerte. Sí, las cosas parece que no pasan si no se cuentan, por eso yo las cuento, aunque sirva de poco.