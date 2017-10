Noel Gallagher: “Una reunión de Oasis me mataría como persona”

El hermano mayor de la mítica banda de britpop Oasis ha vuelto a contraatacar en el eterno culebrón que vive con Liam. ¿Vuelven? ¿no vuelven? En una reciente entrevista, Noel, que acaba de publicar nuevo disco con su banda, se ha burlado de esta opción afirmando que la reunión de la banda lo “mataría como persona”.

A pesar de que el hermano Liam nunca ha cerrado la puerta a esta opción, y afirmó que la pelota está en el tejado de su hermano, quien a su vez afirma que está mucho más interesado en evolucionar como solista, afirmando que su álbum nuevo, producido por David Holmes, es su mejor y más ambicioso trabajo hasta la fecha.

“He sido muy consecuente al respecto”, afirmó Noel en la entrevista. “No necesito el dinero, no necesito la gloria, no necesito revivir los recuerdos. Si mañana volviera a reunir a Oasis y luego hiciera una gira, tendría cien millones de dólares en el banco, pero habría jodido todo lo que he hecho”.

Nuevo disco en noviembre

El nuevo disco de Noel Gallagher, Who Built The Moon?, saldrá a la venta el 24 de noviembre en todos los formatos y ya podemos disfrutar del primer adelanto del mismo, Holy Mountain, que estrenamos en Wake UP!: