Noel Gallagher : ” Gracias Wake UP! ¡Sois los p***s amos!”

Esta mañana en Wake UP! hemos recibido las gracias por parte del mismo Noel Gallagher por haber estrenado en exclusiva su nuevo single “Holy Montuain”.

¡A esto se le llama empezar con buen pie! Y así lo han hecho esta mañana en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila. Hoy hemos preguntado a los oyentes ¿Con quién te tomarías un café? Desde políticos, actores y músicos han sido los deseos de los oyentes de Wake UP! Y es que el café es mucho más que una bebida usada para estar despiertos. Se trata de un elemento fundamental de nuestra cultura y sociedad. Prueba de ello es la gran variedad de tipos de café existentes, que como consecuencia a derivado en la cantidad de sinónimos de la infusión. Es la mejor excusa para una charla con amigos, una reunión de negocios , y como no para empezar el día con actitud.

Nosotros nos quedamos con Enrique Bunbury como compañero de café, si tu también quieres tomarte uno con él no dejes de estar atento a M80 Radio.