Noel Gallagher y su banda anuncian nuevo disco: “Será una sorpresa y muy divertido”

Ya han pasado más de dos años desde Chasing Yesterday y ya tenemos anuncio de nuevo disco por parte del mayor de los Gallagher. Se llamará Who Built The Moon? y su fecha de salida está prevista para el 24 de noviembre. Además también habrá gira mundial de presentación en 2018, aunque de momento solo hay confirmación de fechas en Reino Unido e Irlanda.

El disco ha contado con la colaboración del productor de electrónica David Homes y ha sido él mismo quien ha dado unas reveladoras declaraciones sobre el disco. “Va a ser una sorpresa. Creo que la gente ama a Noel y están desesperados por que haga un disco realmente grande, relevante y de canciones bailables. Casi toda la música de Noel son medios tiempos. Este es divertido”.

Listado de canciones de Who Built The Moon?:

1. Fort Knox

2. Holy Mountain

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

Para ir abriendo boca, aquí tienes el vídeo con el trailer de Who built the Moon?, el inminente y esperado nuevo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds.