No era un regalo, sólo te lo presté

Que levante la mano quien no tenga en su estantería algún libro, disco o película entre otras cosas que no es suya. Hay veces que ni siquiera recuerdas quién te lo dejó exactamente y lo mismo pasa al contrario; jurarías que en algún momento de tu vida poseíste ese clásico de tu generación pero eres incapaz de recordar en qué momento y en qué manos desapareció de tu vida.

Esta mañana en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a los oyentes por esas cosas que has prestado y no te han devuelto o viceversa.

Y es que nadie se libra. El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca ha ordenado entrar en el Museo de Lleida para hacer efectiva la entrega de las 44 piezas del Monasterio de Sijena pendientes de su devolución a Aragón.

Momento oyentes Wake UP!

Un oyente nos cuenta que haciendo limpieza de un garaje familiar acaba de aparecer una caja de herramientas que le prestó un amigo hace nada menos que once años, a estas alturas ya le da vergüenza devolvérsela.

Paula nos escucha desde Palma de Mallorca y hace un año le prestó a su madre su preciada colección de discos de Luis Miguel. Su madre trabaja en turno de noche y pensó que así se le pasaría más amena, ahora Paula le ha pedido que se los devuelva y la respuesta de su madre es : “hija, a mi no me has dejado nada”. Hoy Paula ha entrado en nuestro Club de los 80.

Muchos nos sentimos incómodos pidiendo a un amigo que nos devuelva algo que pidieron prestado porque a menudo eso puede sonar muy frontal y dañar la amistad. Prueba algunos distintos enfoques a fin de minimizar el estrés de la situación.

Pedir directamente a tu amigo el objeto que prestaste. Haz una pregunta sobre el objeto. Envía un mensaje respecto al objeto.

