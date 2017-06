No, de nada vale preocuparse sino es el primer paso para ocuparse – Editorial de Juan Luis Cano.

¿De qué vale estar preocupado? ¿Para qué sirve permanecer en estado de irritación permanente? Para amargarte, para transformar en un constante enojo el día a día. El CIS, esa maquinaria que se pone en marcha para airear por todo el territorio nuestros sentimientos y que pone nerviosos a quienes viven de nuestras percepciones, ha dejado claro ayer que a los españolitos de a pie, últimamente, nos aflige bastante el paro y la corrupción. La preocupación por el paro sigue siendo comprensible, porque a pesar de que por mucho que se cacarée desde el gobierno que ese estado de permanente precariedad y esa estabilidad quebradiza ya son cosa del pasado, las cifras de quienes sobreviven sin encontrar trabajo continúa siendo altísima. En segundo lugar, la percepción de que nos han estado robando, esquilmando, aprovechándose de nosotros durante cientos de años va quedando cada vez más en evidencia, a pesar de que los descubiertos traten de movilizar todo su arsenal para amedrentar a los juzgadores y descubridores y situando en lugares estratégicos sus pertrechos de defensa.

El CIS, en su barómetro de mayo sitúa el enojo español con respecto a la corrupción en un 54%, lo que viene a significar que un 46% o no está preocupado porque le roben o es un propio ladrón. Pero lo que yo quería comentar hoy a raíz de los datos publicados por la encuesta del CIS es que de poco vale estar preocupado si no te movilizas. Si tu amigo se cae al río y ves que se ahoga atrapado por un remolino que le hunde indefectiblemente, o te tiras a por él o pides ayuda o le lanzas una rama o, por muy preocupado que estés, se le tragará la corriente. Pues lo mismo sucederá con la corrupción: O nos tiramos al río para salvarnos a nosotros mismos de quienes están provocando el remolino exterminador o pedimos ayuda a quienes nos puedan sacar del atolladero sin sospechas o lanzamos ramas lo suficientemente fuertes como para que no se quiebren cuando nos vayamos agarrando todos a ellas o nos ahogaremos, porque desde luego con estar solamente preocupados nos iremos al fondo, con nuestra propia complacencia haciendo de lastre.

No, de nada vale preocuparse sin movilizarse. Nada cambia por sí solo si no se intenta mover de sitio. Preocuparse está muy bien, pero sólo si es el primer paso para pasar a ocuparse y llevamos ya demasiados pasos dados sin que parezca que quienes nos han estado robando se hayan visto obligados a cambiar mucho su situación, porque ahí siguen, haciendo, deshaciendo, tomándonos por tontos en más de una ocasión, jugando con el lenguaje para ocultar sus vergüenzas, riéndose de los justos cuando quedan al aire sus infamias. Tendrá que llegar un momento en el que hasta los indiferentes se sientan heridos. Si uno no asume su responsabilidad otro la asumirá por él y como ese alguien cometa indecencias, tan culpable como el indecente será quien le dejó hacer.

IMAGEN: CADENA SER