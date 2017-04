No me digan que no da miedo saber tanto – Editorial de Juan Luis Cano.

Estos días atrás ha visitado nuestro país un sabio, un científico ruso de nombre Viatchelav Mukanov, físico cuántico, que posiblemente junto con Hawking sea una de las mentes más impresionantes de nuestra especie humana, en la actualidad. Ha venido para pronunciar una conferencia y en el diario El País le hicieron una entrevista en la que decía cosas como esta: “La mecánica cuántica impide conocer simultáneamente la posición y la velocidad de un fragmento determinado de materia. Esto hace que sea imposible que haya un reparto perfectamente homogéneo de la materia, hay pequeñas anomalías inevitables. Las fluctuaciones cuánticas permiten explicar cómo una pequeña burbuja de milésimas de gramo puede expandirse aceleradamente hasta generar materia suficiente para crear 100.000 millones de galaxias.”

Eso lo sabíamos todos, por supuesto, pero añade para nuestro asombro, que en la actualidad está trabajando en Las Singularidades como “Por ejemplo, los agujeros negros. Ya unificamos, dice, la mecánica cuántica con la relatividad general con las perturbaciones cuánticas a nivel cosmológico. Pero ahora, si caes en un agujero negro, debes unificarlo usando métodos diferentes y nadie sabe cómo. Es la teoría del todo. Intentamos entender la estructura que hay dentro de un agujero negro. De acuerdo con la relatividad general, el interior de un agujero negro es enorme. Si cayeras en un agujero negro no sentirías nada, más allá de perder la comunicación con el amigo que dejaste en el exterior. O, mejor dicho, seguirías recibiendo información suya pero él no podría escucharte. Una vez cruzas el horizonte del agujero negro, si es lo suficientemente grande, te encontrarás en otro universo que evoluciona de forma separada al nuestro.”

Dicho así es comprensible, pero lo que yo quiero resaltar en esta reflexión mía de garrafón es si de verdad alguno de vosotros quisiera ser tan listo. Quisiera tener la respuesta, la explicación a todas nuestras mundanas convicciones que nos hemos adecuado a nosotros mismos para permitirnos pasar por la vida de un modo, más o menos, soportable. Tanta sabiduría tira por tierra demasiados protocolos de los que nos hemos ido otorgando para nuestra propia vivencia y convivencia. Si damos por buenas las teorías de los más listos de entre todos nosotros ¿Dónde dejamos a dios? ¿Dónde las supersticiones? ¿Dónde dejamos al azar? ¿Dónde al amor? ¿Dónde al hombre como creación? ¿Qué hacemos con el destino? ¿Y con las procesiones? ¿Qué hacemos con los santos? ¿Qué hay de los que siguen creyendo que si llevamos a nuestro perro a que lo bendiga San Antón se verá libre de males? ¿O que la sangre de San Pantaleón se licúa cada 27 de julio? ¿Dónde dejamos a los fantasmas? ¿Y a los marcianos? Dice Mukanov que en 1974 ya mandamos unas señales de radio a un cúmulo globular y que si nos enviasen los extraterrestres un mensaje de vuelta, el retardo sería de 48.000 años. Es imposible comunicarse, agrega. Y concluye asegurando que en este sentido, deberíamos ser más modestos.”

Y yo lo que pienso es que para corroborar estas convicciones nuestras, que nos permiten darnos sentido a nosotros mismos no hay nada mejor que seguir siendo algo más ignorantes que Mukanov o como hacen muchos, poner por delante la fe, que como se sabe explica todo, aunque sea desde el desconocimiento. Sí, desde el desconocimiento, porque si conoces algo no necesitas de la fe para explicarlo. No me digan que no da miedo saber tanto.