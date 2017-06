¿Por qué no ir a los gimnasios de la mente y el espíritu, que son las librerías? – Editorial de Juan Luis Cano.

La Feria del Libro de Madrid terminó ayer. Cerraron sus pesadas hojas de madera las casetas en las que el talento, la vida, la muerte, las pasiones, las bajas y las grandes, los sabores y las pesadumbres, las alegrías y los llantos, los finales felices y los desenlaces trágicos, cobran vida gracias a las letras hiladas con mayor o menor tino, ofreciéndonos conocimiento, mimbres con los que hacer el cesto de nuestra consciencia, porque, al fin y al cabo ¿Qué son los libros si no las bases sobre las que crear nuestro propio pensamiento? Por eso a las dictaduras no les gustan los libros, es la razón por la que los gobiernos totalitarios hacen lo que pueden para alejar a la gente del conocimiento ¡Pero, ojo! También es cierto que los libros sirven para fijar malas ideas, convicciones peligrosas y del mismo modo se usan para que los indeseables esparzan y dejen constancia de su vileza. O sea, que leer está muy bien, pero hay que saber qué se lee.

Que la Feria del libro de Madrid haya vendido un 8% más que el año pasado es una gran alegría. Claro que habría que estudiar en qué términos se ha producido ese aumento, no vaya a ser que no haya comprado un 8% más de gente, sino que los que compran siempre se han gastado un 8% más que el año pasado, que también podría haber sido así. En cualquiera de los dos casos sería una buena noticia, aunque una mejor que la otra.

El final de la Feria del Libro de Madrid es una buena excusa para arañar unos minutos a las ondas y dedicarlos a animar a la gente que no lee a hacer ese pequeño esfuerzo que significa dar el primer paso hacia el bienestar emocional que supone adentrarse en una buena historia, en un buen poema, la bocanada de riqueza que te proporciona asomarte a la ventana de la sabiduría, al conocimiento contado, personalmente, para nosotros… El que haya pasado ya la Feria del Libro no significa que ya no se pueda ir a una librería, a uno de esos pequeños oasis del saber, que sobreviven a duras penas en un mundo que han tomado al asalto las calles de las ciudades demasiado empeñado en invitarnos e incitarnos a consumir rápido y mucho. Un libro no se consume, un libro pude ser como un viaje, te puede inundar de sensaciones, de vivencias, de caricias, de huidas, de encuentros, de amores, de odios, te puede hacer sentir el hombre más importante del mundo o te puede hacer llorar amargamente por algo que desaparecerá de tus sentimientos en cuanto pongas la señal para recordar en qué pasaje te quedaste y cierres las tapas.

Así que os animo a que, aunque la Feria del Libro de Madrid ya ha echado el cierre, aunque las ferias que queden por celebrarse en las demás ciudades españoles se desarrollen con el mismo éxito, cosa que deseo, no esperéis a que las casetas vuelvan a abrir sus pesadas hojas de madera y de vez en cuando, los que no lo hacéis ya, os dejéis caer por una librería, porque al fin y al cabo cuidar de uno mismo es esencial y si uno va al gimnasio de las pesas y las bicicletas estáticas para cuidar el cuerpo ¿por qué no ir a los gimnasios de la mente y el espíritu, que son las librerías?